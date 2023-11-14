Уральского школьника заподозрили в убийстве девушки и собственной матери

Его заподозрили в убийстве своей 14-летней девушки. Также мальчик, по мнению правоохранителей, расправился с 62-летней женщиной, которая приходилась ему матерью.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, подозреваемый допрашивается по обстоятельствам уголовного дела», - сообщили по этому поводу представители Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Прямо сейчас решается вопрос о предъявлении парню обвинения, а также заключении его под стражу.