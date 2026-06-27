«Пустые улицы и задернутые шторы»: в Волгоградской области ввели режим ракетной опасности

Утром 27 июня в Волгоградской области действует режим ракетной опасности. Сигнал был запущен в 3.38, и соответствующее оповещение получили все жители региона.

Местным властями рекомендовано неукоснительно соблюдать меры предосторожности. Гражданам советуют находиться внутри помещений, держаться подальше от оконных проемов и, при поступлении соответствующей команды, проследовать в укрытия.

Также ракетная опасность объявлена в Крыму. Однако глава республики Сергей Аксенов разъяснил, что действующий на полуострове режим чрезвычайной ситуации не подразумевает введения ограничений для местных жителей. Он отметил, что нововведения не повлияют на свободу перемещения граждан и не приведут к установлению комендантского часа.

Ранее сообщалось о том, что 22 июня была объявлена ракетная опасность в Чувашии.