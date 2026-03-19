Установка насосов и сброс воды: в Дубне продолжаются противопаводковые работы

В среду, 18 марта, при содействии областного главка МЧС в левобережной части Дубны развернули насосное оборудование. Задача техники — перекрыть Южную и Центральную канавы и перенаправить их стоки в Волгу принудительным способом.

«Это поможет обеспечить низкий уровень воды в канавах и воспрепятствует обратному подпору в сторону города. Работа направлена на защиту жителей СНТ и частного сектора, а также территории особой экономической зоны «Дубна» от возможного половодья», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

До этого на стрелке рек Дубны и Сестры провели подрыв льда. Операция призвана предотвратить заторы и обеспечить свободное течение талых вод.

Иваньковское водохранилище продолжает сбрасывать излишки. На плотине открыты три пролета — объем пропуска достигает 1000 кубометров ежеминутно. Специалисты прогнозируют лишь незначительный подъем уровня в Волге, который не представляет угрозы.

Ранее в Дубне уже прошли учения по ликвидации последствий половодья. Спасатели отработали схему оповещения, эвакуировали условных пострадавших в пункты временного пребывания и провели тренировку с применением тяжелой техники.