«Установлена индикация»: россиянам рассказали, как вычислить, что за ними следят через iPhone

МВД России попросило внести поправки в законодательство, предполагающие возможность силовиков получать доступ к электронным устройствам граждан и информации, передаваемой посредством интернета, без разрешения суда.

Об этом свидетельствует документ, размещенный на портале правовых услуг. Однако, как рассказывает техноблогер Павел Трухачев, современные устройства могут сигнализировать, если кто-то к ним подключается.

«В устройствах марки Apple установлена индикация в виде цветного окна с левой стороны вверху. Если вокруг часов зеленое окошко, то телефон использует микрофон для прослушивания, а если оранжевое — камеру», — пояснил Трухачев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что без разрешения владельца даже в компьютер залезть не получится, не установив специальное или вирусное программное обеспечение.

«Система Android немного сложнее, но с недавнего времени можно проверить, какие приложения и какие параметры используют в телефоне. Но если сравнивать с техникой на базе iOS, Android более уязвим, так как имеет открытый исходный код операционной системы», — уточнил эксперт.

С одной стороны, продолжил собеседник, это плюс — можно поставить стороннее ПО без дополнительных устройств, но с другой — сегодня фиксируется очень большое распространение вирусного ПО именно в системе Android.

На iOS тоже есть вредоносное ПО, но из-за высокой стоимости его обычно не используют, добавил Трухачев.

«Чтобы узнать, прослушивается или просматривается ли устройство, нужно зайти в настройки программ телефона (это касается и iOS, и Android) и посмотреть последние действия того или иного приложения. И лучше на Android устанавливать антивирусное ПО при покупке», — посоветовал блогер.

Трухачев уточнил, что в новой версии операционной системы Android добавлена цветовая инициализация, как и в iOS, но только в виде точек. Если точка красная или оранжевая, значит, идет прослушивание. Если зеленая — используется камера.

Ранее россиян предупредили об умных устройствах-шпионах.