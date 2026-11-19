Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости высказался о поддержке легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки недопуска российской сборной на молодежный чемпионат мира.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не допустит выступления российских спортсменов на территории своей страны. Гретцки это решение поддержал. Международная федерация хоккея (ИИХФ), включившая сборную России по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), дала задний ход и сообщила, что россияне не смогут принять участие в турнире.

«Человек, который был легендой мирового хоккея и кумиром для многих, полностью обнулил завоеванный авторитет и уважение к себе. По крайней мере, со стороны российских болельщиков. Гретцки ошибся в выборе, и я думаю, что ему очень дорого обойдется этот выбор», — сказал Васильев.

Собеседник издания не смог объяснить, почему великий хоккеист, ранее обходивший политику стороной, принял такое решение.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу не включена в число участников Евро-2028 перед жеребьевкой отборочного турнира.