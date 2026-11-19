В Красногорске ученики 8-го класса школы № 11 заглянули за кулисы медицинской работы: ребята побывали на экскурсии в детской поликлинике № 1. Мероприятие прошло в рамках проекта «Профориентация».

Маршрут экскурсии охватил ключевые подразделения: ребята посетили регистратуру, прививочный кабинет, кабинет дежурного врача по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и отделение физиотерапии. Такой формат позволил восьмиклассникам увидеть, из чего складывается рабочий день медиков, и самостоятельно оценить, насколько им близка эта сфера деятельности.



По словам сотрудников учреждения, цель встречи — показать подросткам повседневную сторону медицины и помочь сориентироваться в выборе профессии. Заведующая поликлиникой Елена Бутакова и старшая медицинская сестра Оксана Панкова рассказали школьникам, как организована помощь маленьким пациентам и какие задачи решает каждый специалист.