Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров прекратил сотрудничество с российским тренером Алексеем Урмановым. Об этом сообщил министр спорта и туризма Казахстана Ербол Мырзабосынов.

Чиновник поблагодарил Урманова, который сам был олимпийским чемпионом и олимпийского чемпиона подготовил.

«В данный момент Михаил уже как олимпийский чемпион имеет право выбирать новую команду, работать над новыми элементами», — заявил Мырабосынов.

Михаил Шайдоров неудачно начал новый сезон. Фигурист выступил на двух этапах Гран-при: в Китае он был только пятым, а во Франции вовсе занял десятое место.

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