Урманов больше не нужен: олимпийский чемпион из Казахстана расстался с российским тренером
Олимпийский чемпион Шайдоров расстался с российским тренером Урмановым
Фото: [ISU]
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров прекратил сотрудничество с российским тренером Алексеем Урмановым. Об этом сообщил министр спорта и туризма Казахстана Ербол Мырзабосынов.
Чиновник поблагодарил Урманова, который сам был олимпийским чемпионом и олимпийского чемпиона подготовил.
«В данный момент Михаил уже как олимпийский чемпион имеет право выбирать новую команду, работать над новыми элементами», — заявил Мырабосынов.
Михаил Шайдоров неудачно начал новый сезон. Фигурист выступил на двух этапах Гран-при: в Китае он был только пятым, а во Франции вовсе занял десятое место.
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