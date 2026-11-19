Пересмотреть порядок расчета, уплаты и взыскания утилизационного сбора предложил Минпромторг России. Ставки ведомство трогать не намерено, но новые требования могут коснуться тех россиян, кто ввозит машины через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эксперт по помощи в доставке автомобилей, назвавшийся Романом, пояснил: ввоз через ЕАЭС имеет смысл прежде всего при покупке дорогих новых машин из Китая, включая гибриды, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По мнению эксперта, для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, не относящихся к параллельным гибридам, такой путь, по его словам, часто оказывается убыточным.

Где кроется опасность

Главный риск — расхождение в таможенной стоимости. Эксперт утверждает, что при оформлении машины в Киргизии ее могут занизить в два-три раза. Тогда после ввоза в Россию владельцу способны выставить требование доплатить разницу таможенных платежей.

Такие требования, по его словам, таможня вправе предъявить в течение трех лет с момента оформления автомобиля. Помимо самой разницы, владельцу могут начислить пени — за этот срок они способны достигнуть двух третей стоимости машины. Роман особо подчеркнул: речь идет не об утильсборе как таковом, а о возможном доначислении платежей из-за различий в таможенном оформлении внутри ЕАЭС.

«Допустим, новый автомобиль стоит 400 тыс. юаней. Если умножить эту сумму на 12,5, получится пять миллионов рублей. А в Киргизии его могут растаможить, исходя из стоимости примерно в два раза ниже. Вот из-за этой разницы впоследствии и могут возникнуть проблемы», — объяснил Роман KazanFirst.

Как реагирует рынок

Комментируя последствия повышения утильсбора, эксперт заметил, что покупатели все чаще останавливаются на машинах мощностью до 160 лошадиных сил. По его подсчетам, сегодня порядка 98% автомобилей, привозимых из-за рубежа, попадают именно в эту категорию. Заметно выше платежи для машин с двигателем объемом 2,2 литра.

Охлаждение интереса к зарубежным автомобилям, по словам Романа, уже сказывается на рынке: в ноябре 2026 года число ввезенных из-за границы машин сократилось на 47% относительно октября прошлого года. Если утильсбор продолжит расти, часть моделей, по его мнению, перестанут ввозить вовсе.

«₽900 тыс. при стоимости автомобиля в ₽3 млн — это обидно, но не критично. А когда берешь дизельный автомобиль с двигателем 2,2 литра за ₽2 млн, а утильсбор составляет еще ₽2,5 млн, это уже абсурд. Поэтому двухлитровые машины еще привозят, а все, что свыше 160 лошадиных сил, с каждым повышением будет постепенно терять спрос», — считает эксперт.

Какие цели преследуют власти

Ужесточение правил ввоза, считает Роман, решает две задачи. Первая — уравнять всех участников рынка и пресечь практику, когда машины оформляют как приобретенные для личного пользования, хотя на деле их везут на перепродажу. Вторая — подтолкнуть россиян выбирать автомобили китайского производства вместо импортных.

«Путин же сам говорил, что задача Минпромторга к 2030 году — пересадить всех на китайские автомобили. Мы можем не обращать внимания на его слова, но все, что он говорит, выполняется. Только это не во всех случаях на пользу людям», — отметил Роман.

Отдельно эксперт обратил внимание на трудности с обслуживанием некоторых китайских машин: владельцам нередко сложно найти запчасти, особенно кузовные детали и элементы обвеса.

«В начале года вышла модель, через три месяца — первый рестайлинг, через шесть месяцев — второй, а к концу года уже новая версия. В итоге запчасти становится сложно найти. Иногда приходится собирать одну машину из деталей нескольких автомобилей», — рассказал Роман.

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