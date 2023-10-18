Узнать о службе по контракту можно на специализированном сайте

В Балашихе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжает работать Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту.

В этом центре могут находиться до 500 человек в течение 3-5 дней, а далее они уже будут направляться в воинские подразделения. Занятия по военной полевой подготовке проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий. Потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание, в центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок.

Напоминаем, что заключить контракт о прохождении воинской службы могут жители любого региона страны в возрасте от 18 лет и годные по здоровью.

Перед тем, как принять окончательное решение, потенциальным контрактникам будет полезно посетить платформу службапоконтракту.рф. Она позволяет узнать о всех актуальных мерах поддержки военнослужащих, о денежном довольствии военных и дополнительных выплатах. Кроме того, на сайте размещены адреса военных комиссариатов и телефон горячей линии.

Также подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.