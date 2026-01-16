В Адыгее разгорелся конфликт между местными депутатами и главой Белореченского района

В Майкопе произошел инцидент с участием двух депутатов Родниковского сельского поселения и главы Белореченского района Сергея Сидоренко. Активисты Евгений Олейников и Сергей Лукьяненко утверждают, что были задержаны неизвестными при попытке проверить соответствие жилья чиновника его официальным доходам, пишут в Telegram-каналах.

По словам депутатов, они приехали к дому на улице Школьной, чтобы зафиксировать возможные нарушения в декларации о доходах Сидоренко. На месте их автомобиль заблокировали неизвестные лица, после чего вызванная на место полиция начала разбирательство.

Глава района представил противоположную версию событий. Сергей Сидоренко заявил, что неизвестные лица пытались «свести с ним счеты», угрожали ему и членам его семьи, напугали детей и нарушили законодательство о неприкосновенности частной жизни. Чиновник также сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы на депутатов.

Ситуация приобрела публичный характер, демонстрируя напряженность между местными активистами и представителями власти. Правоохранительные органы проводят проверку по фактам взаимных обвинений.

