При обысках у экс-мэра Сочи изъяли оружие и драгоценности на сотни миллионов

У экс-главы Сочи Алексея Копайгородского обнаружены коллекции роскошных предметов, изъятые в ходе обысков. Среди находок — уникальное ружье из дамасской стали, изготовленное в период Османской империи, а также бутылка вина стоимостью порядка двух миллионов рублей, пишут в Telegram-каналах.

Как выяснили правоохранители, бывший чиновник обладал обширной коллекцией предметов роскоши. В нее входили швейцарские часы известных марок, элитный алкоголь и значительное количество ювелирных изделий — серьги, кольца и драгоценные камни, общая стоимость которых, по предварительным оценкам, превышает 50 миллионов рублей.

Кроме того, Копайгородский оказался ценителем антиквариата. В его коллекции обнаружили редкий двухтомник «Сказания о Русской земле», изданный в 1913 году, что свидетельствует о разнообразии его пристрастий. Все изъятые предметы сейчас проходят экспертизу и будут приобщены к материалам уголовного дела.

