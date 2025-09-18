В российском аэропорту ввели временные ограничения

Аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и отправку самолетов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения, касающиеся приема и отправки воздушных судов. Об этом стало известно из официального источника – сообщения представителя Росавиации Артема Кореняко, опубликованного в его телеграм-канале. Он подчеркнул, что данная мера является временной и предпринята исключительно с целью обеспечения безопасности полетов.

Подробности о причинах введения ограничений и сроках их действия пока не сообщаются. Пассажиры могут следить за обновлениями информации на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний, чтобы быть в курсе изменений в расписании рейсов.

