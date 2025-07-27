В аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА введен план «Ковер»

В аэропорту Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил SHOT. На данный момент воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы.

Об ограничениях в питерском аэропорту сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. Он отметил, что приостановка работы необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Ленинградской области была объявлена воздушная тревога в связи с возможными атаками БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко также предупредил жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом.

План «Ковер» представляет собой специальный авиационный режим, который вводится при возникновении угрозы в воздушном пространстве. Его применяют в случаях несанкционированного пересечения государственной границы, появления неопознанных воздушных объектов и других чрезвычайных ситуаций (ЧС), требующих экстренного реагирования.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 99 беспилотников.