В аэропорту Сочи задержали двадцать шесть рейсов, на Кубани ревет воздушная тревога

В аэропорту Сочи на данный момент отложены 26 рейсов как на отправление, так и на прибытие. Информация об этом доступна на электронном табло воздушной гавани.

В данный момент рейсы из Сочи в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн и Курган задержаны более чем на два часа.

Кроме того, в аэропорту Сочи были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула (Турция), которые должны были прибыть в город.

В ведомстве заявили, что держат ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи под контролем, несмотря на ограничения в работе воздушной гавани.

«Контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан», — уточнили в беседе с РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.

Одновременно с происходящим в сочинском аэропорту, в Краснодарском крае объявлено о потенциальной угрозе, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает приложение Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Жителей региона призывают быть готовыми к возможному нападению с воздуха с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В сообщении от МЧС жителям рекомендовали отойти от окон и найти безопасное место без стеклянных поверхностей. В случае падения беспилотного летательного аппарата необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 39 украинских беспилотников.