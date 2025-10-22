В Амурской области задержали россиянина за сбор и передачу данных о движении эшелонов Украине

В Амурской области был задержан мужчина, который вел сбор информации о движении военных железнодорожных эшелонов, а затем передавал ее Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным силовиков, мужчина 1977 года рождения собирал сведения о движении по Транссибирской магистрали эшелонов с военной техникой.

«Установлено, что гражданин посредством мессенджера Telegram был завербован представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства», — указали в ЦОС ФСБ.

Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Его уже отправили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене и финансировании экстремистской деятельности. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного.

