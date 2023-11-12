В Архангельской области «белые» риелторы спасли пенсионера от «черных»

В Коряжме Архангельской области мошенникам не дали оставить одинокого 86-летнего пенсионера без дома. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что злоумышленники действовали по обычной схеме: запугали старика тем, что тот может потерять квартиру из-за банды «чёрных риелторов».

Добавляется, что по плану мошенников дедушке следовало просто дождаться, когда «преступники» клюнут и придут к нему, а затем фиктивно продать им недвижимость, а полученные финансы от сделки надо будет положить на «специальный счет ФСБ».

Поясняется, что после звонка в риелторскую контору якобы дочки пенсионера настоящие риелторы поспешили на сделку из-за выгодной цены. После прибытия в квартиру дедушки они поняли, что имеют дело с мошенниками.

Подчеркивается, что риелторы предупредили пенсионера об обмане, и история разрешилась благополучно.