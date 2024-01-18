В Балашихе одиннадцатилетняя девочка едва не убила своего брата кухонным ножом

В Балашихе одиннадцатилетняя девочка так разозлилась на младшего брата в связи с разлитым супом, что чуть не убила его кухонным ножом. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что дети остались дома одни, сестра пыталась накормить девятилетнего брата, а он случайно опрокинул тарелку с супом.

Уточняется, что дети начали ругаться, в результате девочка метнула острый нож в брата, который вошел в его грудь.

Поясняется, что сестра быстро осознала случившееся и позвонила в скорую помощь. Ее брату сделали операцию, а в инциденте разбирается полиция.