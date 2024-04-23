В Балашихе вспыхнула припаркованная у дома легковушка

Этой ночью в городском округе Балашиха загорелся автомобиль, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Черное. Транспортное средство было припарковано возле одного из домов, уточнили в ведомстве.

Сведения о пожаре поступили спасателям около 01:37. Спустя почти сорок минут огонь был ликвидирован. К тушению привлекали семь человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Раменском произошел взрыв газа. Никто не пострадал. Серьезных разрушений и пожара не последовало.