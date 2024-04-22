Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в подмосковном Раменском
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Взрыв газовоздушной смеси произошел в трехэтажном жилом доме в поселке Электроизолятор Раменского городского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП случилось накануне поздно вечером. Возгорания не последовало, критических разрушений нет — повреждены стекла трех оконных проемов в квартире на первом этаже и выбита входная дверь.
Как уточнили в ведомстве, эвакуация жильцов дома не потребовалась. К ликвидации последствий хлопка газа привлекали более двадцати человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево.