Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в подмосковном Раменском

Взрыв газовоздушной смеси произошел в трехэтажном жилом доме в поселке Электроизолятор Раменского городского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось накануне поздно вечером. Возгорания не последовало, критических разрушений нет — повреждены стекла трех оконных проемов в квартире на первом этаже и выбита входная дверь.

Как уточнили в ведомстве, эвакуация жильцов дома не потребовалась. К ликвидации последствий хлопка газа привлекали более двадцати человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево.