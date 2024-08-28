В Балашихе задержали двоих молодых людей, пытавшихся убить таксиста

В Балашихе задержали двоих молодых людей, которые в ночь на 24 августа пытались зарезать водителя такси. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, подозреваемые сели в такси в Москве и доехали до Балашихи. Там между пассажирами и водителем возник конфликт по поводу оплаты поездки. В ходе разборок один из молодых людей достал нож и передал приятелю. Тот нанес им несколько ударов в голову и шею водителя. Однако, таксист оказал сопротивление и выбил оружие из рук нападавшего. После этого пассажиры выскочили из машины и скрылись.

Раненого водителя обнаружили в бессознательном состоянии. На место были вызваны медики, и мужчину госпитализировали. Сейчас он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Нападавших оперативно установили и задержали. Ими оказались житель Самары в возрасте 19 лет и житель Брянска в возрасте 23 лет. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.