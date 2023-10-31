В Балашиху продолжают приезжать потенциальные бойцы из других регионов

Доброволец из Чеченской Республики по имени Сулумбек рассказал о своей мотивации подписать контракт на военную службу в пункте отбора бойцов в Балашихе. Об этом сообщили в РИАМО со ссылкой на управление по работе со СМИ администрации городского округа.

«Война — это дело старшего поколения. Пусть молодые строят семьи и спокойно работают. На СВО еду к племянникам и друзьям. Семья с пониманием отнеслась к моему решению», — рассказал боец.

Сейчас мужчине 52 года. Срочную службу он проходил на Украине, а на гражданке доброволец работал охранником.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту продолжает работать в подмосковной Балашихе. Он сделан максимально удобным — там организовано проживание и питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию у юристов, нотариусов, банковских работников, а также других специалистов.

Как подчеркнул ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, данный пункт отбора на контрактную службу открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.