В Башкирии в крупной аварии пострадал министр здравоохранения республики

В Башкирии около деревни Явгильдино в Караидельском районе произошло массовое ДТС с человеческими жертвами, сообщили в МЧС республики.

На обледеневшей трассе столкнулись сразу четыре автомобиля – «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри» и «Тойота Королла». Два человека погибли, трое получили травмы, их состояние уточняется.

Среди пострадавших пассажиров «Тойота Камри» был министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, возвращавшийся из рабочей поездки по региону. По предварительным данным, он получил закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму.