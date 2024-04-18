В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Приграничные с Украиной территории Белгородской области в ближайшее время могут подвергнуться обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в самом Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении Гладкова.

Глава Белгородской области призвал находящихся дома местных жителей оставаться дома, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Напомним, в ночь на 18 апреля в небе над Белгородом и Белгородским районом боевыми расчетами российской ПВО на подлете к городу была сбита 21 воздушная цель