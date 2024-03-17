Вражеские войска могут с воздуха вновь предпринять попытку атаковать приграничную с Украиной территорию России, сообщается в официальном аккаунте мэрии Белгорода в соцсетях.

Как приводится в публикации, в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В горадминистрации настоятельно рекомендовали местным жителям оставаться дома, не подходить к окнам и, по возможности, спуститься в укрытие.

Ранее мы писали, что российские системы ПВО ликвидировали за ночь над территорией страны порядка 35 беспилотников ВСУ.