В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Белгородская область вновь подверглась атакам беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали мирные жители. О последствиях инцидента сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в селе Щетиновка Белгородского района дрон атаковал гражданскую ГАЗель. По словам главы региона, водитель получил тяжелые травмы.

«Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Еще один удар пришелся на село Тогобиевка Валуйского округа. Беспилотник атаковал частный дом, в результате чего пострадала женщина. Как отметил губернатор, у местной жительницы диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

«В настоящее время ее доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля», — написал губернатор.

Эти инциденты стали очередными в серии атак на приграничные территории России со стороны ВСУ. Местные власти и экстренные службы оперативно реагируют на происшествия, но число жертв среди гражданского населения продолжает расти. Власти Белгородской области призывают жителей соблюдать осторожность и не приближаться к потенциально опасным зонам.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе уничтожили четыре беспилотника ВСУ.