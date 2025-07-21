Тульская область подверглась ночью атаке украинских БПЛА

Украинская армия пыталась в ночь на 21июля нанести удары по Тульской области, в итоге четыре беспилотника были нейтрализованы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

По утверждению губернатора, противовоздушной обороне удалось дать достойный ответ попыткам ВСУ нанести удары по объектам в Тульской области. Она сумела сбить четыре БПЛА.

«Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — указал Миляев.

Он добавил, что угроза воздушных ударов в регионе все еще сохраняется. Губернатор также предупредил всех жителей от желания приблизиться к месту падения обломков беспилотников и попыток брать в руки фрагменты, так как среди них может находиться взрывчатка, снабженная таймером.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что ПВО на протяжении ночи на 21 июля перехватила 13 беспилотников, которые следовали по направлению к российской столице. Он проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.