В британском Сандерленде антимигрантские протесты переросли в массовые беспорядки

Несколько сотен человек принимают участие в массовых беспорядках, которые начались на северо-востоке Британии в городе Сандерленд. Все началось с протестов местных жителей против мигрантов. Об этом сообщил телеканал SkyNews.

До этого сообщалось, что 17-летний подросток устроил массовую резню в Саутпорте, напав с ножом на детей во время танцевального мастер-класса. Вслед за этим в стране началось проведение протестов против миграции. В Сандерленде такие протесты перетекли в массовые уличные беспорядки.

«Беспорядки начались в Сандерленде... В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки», - заявили журналисты.

В этих беспорядках участвуют несколько сотен представителей различных ультраправых группировок.

Жертвами резни в Саутпорте стали трое детей. Еще десять человек получили ранения, среди них восемь несовершеннолетних. По имеющимся данным, преступник является мигрантом, он приехал в Англию вместе с семьей.