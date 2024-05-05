В Брянске за участие в террористической организации задержан девятиклассник

Девятиклассник задержан в Брянске за участие в составе террористической организации. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пятнадцатилетний парень по указке украинских кураторов снимал фото и записывал видео с расположением важных объектов городской инфраструктуры.

Отмечается, что школьник был завербован террористическим легионом «Свобода России»* в начале весны. Он получал от кураторов различные задания. Кроме того, девятиклассник планировал задействовать в съемках своего одноклассника, однако тот сообразил, что в такой «игре» принимать участие не следует.

Добавляется, что юный шпион был задержан. Ранее на учете в полиции он не состоял, а воспитывает его мать-одиночка. Возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности организации, признанной в нашей стране террористической.