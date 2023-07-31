В Брянской области беспилотник ВСУ попал в здание районного УВД
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
В результате атаки украинского беспилотника получило повреждение здание районного УВД в Трубчевском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В строении повреждена крыша, выбиты окна.
Атака производилась ночью, пострадавших в ее результате не было.
Накануне ВСУ провели атаку на свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области. Сообщалось о трех пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.