В Брянской области беспилотник ВСУ попал в здание районного УВД

В результате атаки украинского беспилотника получило повреждение здание районного УВД в Трубчевском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В строении повреждена крыша, выбиты окна.

Атака производилась ночью, пострадавших в ее результате не было.

Накануне ВСУ провели атаку на свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области. Сообщалось о трех пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.