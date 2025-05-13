В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров и их последствий

В связи с распространением лесных пожаров в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации, информировало республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

Республиканская комиссия по ЧС приняла решение о введении с 13 мая режима ЧС регионального масштаба на лесных территориях. В целях безопасности посещение лесов запрещено, сообщает источник.

На утро 13 мая в регионе зафиксировано 22 активных лесных пожара, охватывающих Баунтовский эвенкийский и Еравнинский районы, с общей площадью возгорания 53 208 га. Усложняют процесс тушения сильные порывы ветра и труднодоступная местность, подчеркнули в РАЛХ.

За прошедшие 24 часа удалось ликвидировать пожары на площади 16,6 тыс. га, но при этом были выявлены четыре новых очага возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Согласно данным агентства, причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнем. В ликвидации пожаров задействовано 533 человека.

С начала пожароопасного периода было зарегистрировано 174 лесных пожара, и основной причиной (более 90% случаев) является человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что глава пожарной безопасности Забайкалья решил уволиться во время лесных пожаров в регионе.