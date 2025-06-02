В Госдуме призвали наградить иркутян за бросание камней в украинские БПЛА

Госдума рассматривает вопрос о награждении жителей Иркутской области, которые 1 июня противостояли атаке беспилотников с помощью подручных средств. Об этом рассказал URA.RU председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат и его единомышленники направили официальные запросы в МЧС и Минобороны с предложением отметить граждан, забрасывавших дроны камнями и применявших антидроновые ружья.

«Ряд официальных лиц, в том числе губернатор Иркутской области [Игорь Кобязев], выступили с предложением поощрить героев», — отметил парламентарий.

В ЛДПР дополнительно предлагают выплатить премии водителям, проявившим активность при отражении атак. По данным очевидцев, дроны запускались из припаркованной на трассе фуры.

Минобороны РФ подтвердило факт атак украинских FPV-дронов по объектам в пяти регионах, включая Иркутскую и Мурманскую области. Ранее стало известно, как такой опасный груз мог оказаться в России.