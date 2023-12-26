В Челябинске самолет застрял в сугробе на ВПП

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из Москвы в Челябинск, застрял в сугробе из-за плохой уборки снега на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Инцидент произошел во время руления. О нем сам «Аэрофлот» сообщил в своих соцсетях.

По информации компании, сугроб не позволил развернуться должным образом самолету рейса SU1532, который выполнялся во вторник, 26 декабря.

«Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что самолет не покинул пределы рулежной дорожки. Кроме того, экипаж запросил буксировочный тягач, а самолет осмотрели инженеры.

Обратно в столицу самолет вылетел в 9:45 по московскому времени.

В декабре самолет компании S7 экстренно приземлился в Новосибирске из-за неисправности, в связи с чем транспортная прокуратора проводила проверку. Самолет выполнял рейс Новосибирск-Москва. В чем причина неисправности – неизвестно.