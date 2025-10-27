В Челябинской области возбуждено уголовное дело после публикации шокирующего видео с избиением школьника учительницей

В одном из учебных заведений Челябинской области произошел вопиющий инцидент, попавший на видео. Кадры, обнародованные телеканалом РЕН ТВ, запечатлели, как педагог применяет физическую силу к ученику прямо во время урока.

На записи видно, как учительница, склонившись над школьником, на повышенных тонах спрашивает его о правильной постановке ударения в слове. Свой вербальный вопрос она сопровождает ощутимым подзатыльником. Не получив ответа, женщина повторно бьет ребенка. На этом видео обрывается.

Согласно информации телеканала, после съемки педагог задала мальчику циничный вопрос: «Весело?». Журналисты предполагают, что поводом для столь жестких действий со стороны преподавателя могло стать плохое поведение ребенка на занятии.

Публикация видеодоказательств привела к немедленной реакции правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Дагестане уволили учителя за бездействие при драке школьников на его глазах.