В Дагестане уволили учителя за бездействие при драке школьников на его глазах

В селе Гагатли Ботлихского района Дагестана уволили учителя начальных классов, который не предпринял действий для остановки драки между учениками на его глазах. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Инцидент произошел в местной школе. Согласно официальной информации, конфликт возник между двумя учениками, после чего за одного из них вступился его старший брат, окончивший эту же школу два года назад. Ссора быстро переросла в потасовку, свидетелем которой стал молодой педагог.

Отмечается, что уволенный преподаватель начал работать в школе недавно — с сентября 2025 года. Решение о его увольнении было принято руководством учебного заведения сразу после произошедшего инцидента.

В администрации Ботлихского района заявили, что по результатам проверки конфликт был полностью исчерпан: «По результатам выявлены инициаторы конфликта и причины его возникновения. С привлечением джамаата прошла процедура примирения сторон. Виновные и их родители принесли свои извинения потерпевшей стороне. Конфликт исчерпан».

