В США эвакуировали более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя из-за наводнения

В американском штате Теннесси из-за наводнения 54 человека оказались заблокированы на крыше госпиталя. О ЧП сообщает телеканал CBS News.

Дело в том, что больница почти полностью оказалась под водой, которая очень быстро прибывала. Также были затоплены все подъезды к зданию.

В результате врачи и пациенты вынуждены были забраться на крышу.

К счастью, благодаря оперативно организованной эвакуации по воздуху удалось всех спасти. Два вертолета Нацгвардии США доставили медперсонал и пациентов госпиталя в медицинский центр Джонсон-Сити. В спасательной операции также принимало участие Агентство по чрезвычайным ситуациям Теннесси.

Ранее сообщалось о том, что человек погиб при наводнении в Чехии.