В Дагестане арестовали подозреваемых в содействии украинским кол-центрам

ФСБ вместе с МВД арестовали в Дагестане пятерых граждан, которые, как подозревают, участвовали в хищении денег «в интересах украинских кол-центров», сообщил РБК.

По сообщению властей, задержанные оформили договоры с операторами связи для использования IP-телефонии и предоставили доступ к системе связи украинским гражданам.

«С указанных номеров, представляясь российскими правоохранителями, спецслужбами и кредитно-финансовыми учреждениями, они совершали мошеннические звонки российским гражданам», — говорится в заявлении.

Ущерб от действий подозреваемой группы оценивается в 100 млн руб.

При обысках у задержанных изъяли информационные носители, средства связи и оргтехнику, которые были использованы в преступных целях.

Возбуждено уголовное дело о соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также проверяется версия о том, что преступные доходы использовались для финансирования ВСУ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Раменском из-за незаконной свалки.