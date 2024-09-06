В Дмитрове задержали иностранца, ранившего ножом мужчину

В Дмитрове был задержан мужчина, который ранил ножом гражданина 1997 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Никольское. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из участников разборок нанес оппоненту удар ножом.

Нападавшего задержали. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1999 года рождения. На мужчину завели уголовное дело.