В ДНР сообщили о ранении девочки, в результате обстрела ВСУ
Фото: [©РИА Новости/Сергей Батурин]
В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских вооруженных сил (ВСУ), девочка получила ранение.
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) ранее сообщило о серии обстрелов Кировского района, причем было отмечено, что украинскими войсками использовались снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях мэра адм. центра Алексея Кулемзина.
Сообщается, что девочке 12 лет. О характере ранения и ее состоянии в данный момент неизвестно.