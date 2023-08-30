В ДНР сообщили о ранении девочки, в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских вооруженных сил (ВСУ), девочка получила ранение.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) ранее сообщило о серии обстрелов Кировского района, причем было отмечено, что украинскими войсками использовались снаряды натовского калибра 155 миллиметров.

Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях мэра адм. центра Алексея Кулемзина.

Сообщается, что девочке 12 лет. О характере ранения и ее состоянии в данный момент неизвестно.