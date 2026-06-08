В Доминикане частный самолет рухнул в аэропорту при аварийной посадке: оба пилота погибли

В аэропорту города Ла-Романа в Доминиканской Республике потерпел крушение частный самолет, следовавший из Пуэрто-Рико в Хьюстон (США). Инцидент, унесший жизни двух пилотов, попал на видео очевидцев. Об этом сообщила газета La Nacion.

По информации издания, воздушное судно с американской регистрацией вылетело с Пуэрто-Рико 7 июня. На его борту находились только командир и второй пилот — пассажиров не было. В полете экипаж сообщил о технической неисправности и запросил разрешение на аварийную посадку. Диспетчеры перенаправили борт в авиагавань Ла-Романы.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как самолет заходит на посадку, после чего носом врезается в землю и загорается. Оба пилота, как сообщается, погибли на месте.

В настоящее время расследование обстоятельств авиакатастрофы проводят Доминиканский институт гражданской авиации совместно с американскими коллегами.