Японские автобренды зарегистрировали в России новые товарные знаки

Сервис проверки контрагентов Rusprofile, данные которого оказались в распоряжении « Ленты.ру », выяснил, что японские автомобильные корпорации Mitsubishi Motors и Toyota Motor Corporation зарегистрировали в Роспатенте новые товарные знаки — Absolute и Sienta .

Ведомство предоставило компаниям исключительные права на использование этих брендов. Для Mitsubishi Absolute они будут действовать до апреля 2035 года, а для Toyota Sienta — до ноября 2034 года. Согласно документам, под этими марками можно выпускать как сами автомобили, так и запасные части к ним.

Mitsubishi Triton Absolute (на некоторых рынках известный как Mitsubishi L200 Absolute) — это концептуальный внедорожный пикап, впервые представленный компанией в 2019 году. Toyota Sienta, в свою очередь, представляет собой компактный минивэн с характерными сдвижными дверями. Модель выпускается с сентября 2003 года и создана на базе Toyota Vitz .

В настоящее время Mitsubishi продолжает вести деятельность на российском рынке. Как уточнили в российском представительстве «ММС Рус», компания сохранила все бизнес-процессы, за исключением официальных поставок автомобилей, которые были прекращены в 2022 году. При этом послепродажное и сервисное обслуживание клиентов осуществляется в полном объеме .

Toyota также не планирует полностью уходить из России. В сентябре 2022 года корпорация закрыла свой завод в Ленинградской области и остановила производство машин. Однако в декабре 2025 года представители компании заявили об отсутствии планов по сворачиванию бизнеса в стране, подтвердив намерение продолжать обслуживание клиентов на территории РФ .

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