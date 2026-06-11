Сослагательное наклонение: комментатор «Матч ТВ» оценил шансы России на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Шелепнев в беседе с Общественной Службой Новостей рассуждает о гипотетических шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Отвечая на вопрос, смогла бы наша команда там зацепиться, эксперт настроен осторожно, но с оптимизмом: при удачном отборе выход из группы — вполне реальная задача.

Ключевой фактор здесь — расширение турнира с 32 до 48 участников. Шелепнев прямо говорит: от этого мундиаль не стал заметно сильнее по составу, поскольку в него проходят не только гранды, но и добротные середняки. А с ними российская сборная, при прочих равных, играть способна. Однако весь этот разговор, признает комментатор, пока в сослагательном наклонении.

Главная беда нынешней команды — почти полное отсутствие международной практики. Парням катастрофически не хватает живых матчей против сильных соперников. И здесь, по мнению Шелепнева, лекарство одно: как можно больше наших футболистов должно уезжать в зарубежные топ-чемпионаты. Он называет конкретные фамилии, за которыми интересно следить в Европе: Алексей Батраков из «Локомотива», Матвей Кисляк из ЦСКА и Константин Тюкавин из «Динамо». Именно таких игроков хочется видеть в самых элитных турнирах.

В итоге комментатор резюмирует общее настроение всех болельщиков: возвращения сборной России и клубов на международную арену ждут с огромным нетерпением. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — и охватит 16 городов от Атланты до Ванкувера. Мечта — оказаться там. Реальность пока далека, но поводы для умеренного оптимизма есть.

Ранее в ФБР заявили, что обмен разведданными по ЧМ-2026 будет в реальном времени.