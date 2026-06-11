«Любэ» уступили «Матушке», но Расторгуев назвал это успехом

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев с теплотой и без тени ревности воспринял новость о том, что их легендарная «Ты неси меня, река» вошла в число лидеров по прослушиваниям среди отечественных хитов. В разговоре с Общественной Службой Новостей он признался: приятно осознавать, что песня, посвященная любви к родному краю, находит отклик у современной аудитории. По его словам, это и есть настоящий успех — когда вещь живет годами и ее ценят новые поколения.

Статистика сервиса «КИОН Музыка» поставила «Любэ» на почетное второе место, пропустив вперед только Татьяну Куртукову с ее хитом «Матушка» — тоже, к слову, пронзительную оду родной земле. Журналисты не преминули спросить Расторгуева, как он относится к тому, что его обошла молодая артистка. Но певец отказался от сравнений. Он не стал анализировать цифры и конкурентную борьбу, вместо этого просто и по-доброму пожелал молодым коллегам вдохновения и творческих удач. Ни тени обиды, только уважение и понимание того, что сцена — это диалог поколений, а не турнирная таблица.

Ранее Расторгуев назвал любимые места для отпуска в РФ.