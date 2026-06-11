К 2030 году выпуск фруктов и ягод планируют нарастить до 3 млн тонн

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ сообщила, что объем производства плодово-ягодной продукции в стране достиг 2,1 миллиона тонн, что является рекордным показателем, передает « Российская газета ». К 2030 году, по планам ведомства, этот показатель будет увеличен до 3 миллионов тонн.

Особое внимание в Минсельхозе уделили яблокам. К 2028 году, как ожидается, Россия выйдет на полное самообеспечение этим видом фруктов, а еще через два года их выпуск планируется нарастить до 2,7 миллиона тонн.

Значительно изменилась структура садоводства: если пять лет назад доля интенсивных и сверхинтенсивных садов составляла лишь 50%, то в текущем году, по данным ведомства, этот показатель достиг 95%. До 2030 года в стране запланирована посадка еще порядка 40 тысяч гектаров многолетних насаждений.

В Минсельхозе добавили, что на закладку и уход за многолетними насаждениями государство выделило 7,1 миллиарда рублей. Для садоводов действуют программы льготного кредитования и лизинга, оказывается поддержка при строительстве хранилищ, развитии мелиорации и внедрении современных агротехнологий.

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