В Донецке из-за украинского обстрела загорелся ТЦ «Галактика»

В Петровском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в ТЦ вечером пятницы, 7 июля. Об этом сообщает представительство ДНР в канале СЦКК.

По официальным данным, украинский снаряд, выпущенный вечером пятницы по Донецку, попал прямо в ТЦ «Галактика», который расположен на улице Добровольского. После инцидента ТЦ загорелся, передают экстренные службы.

Всего по Петровскому району Донецка, который расположен в западной части города, в этот период было выпущено семь снарядов 155 мм калибра, который используется странами НАТО.