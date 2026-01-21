В ДТП возле торгового центра «Плаза» в Южно-Сахалинске пострадал один человек

Утром 21 января в Южно-Сахалинске, на оживленном перекрестке проспекта Мира и улицы Пуркаева возле торгового центра «Плаза», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

Как сообщают свидетели, причиной столкновения стало нарушение правил проезда перекрестка. По их словам, водитель минивена, двигаясь по улице Пуркаева, при повороте налево на проспект Мира не уступил дорогу внедорожнику, который следовал по встречной полосе. Это привело к лобовому удару.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы: сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой медицинской помощи и спасатели. В настоящее время они работают на месте, оказывая помощь пострадавшему и разбирая обстоятельства аварии. Инцидент вызвал помехи в движении транспорта в центре города.

