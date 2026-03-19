В Дубне установят еще 12 проекционных пешеходных переходов

Безопасность пешеходов в Дубне выходит на новый уровень: в этом году городскую сеть пополнят еще 12 проекционных переходов. Как отметил глава муниципалитета Максим Тихомиров, данная технология, внедренная несколько лет назад, полностью оправдала ожидания и подтвердила свою пользу для жителей.

Оборудование установят на ключевых участках: на проспекте Боголюбова, улицах Векслера, Володарского, Звездной, Макаренко, Попова, Свободы, Строителей, Тверской, Энтузиастов и в Юркино. При выборе локаций особое внимание уделили местам с интенсивным пешеходным движением — рядом с детскими садами, поликлиниками, остановками общественного транспорта.

Технология работает просто: в темное время суток специальные проекторы создают на проезжей части яркое световое изображение «зебры», которое дублирует обычную разметку. Благодаря подсветке переход становится заметнее для водителей, что существенно снижает риски наезда на пешеходов.

«Оценили, получилось отлично. Установим еще несколько таких проекторов», — отметил Максим Тихомиров.

В дальнейшем в Дубне планируют постепенно распространять эту практику и на другие участки улично-дорожной сети.