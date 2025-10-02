В двух Клинских парках для безопасности горожан установят тревожные кнопки

В городском округе Клин в двух популярных парках появятся специализированные устройства для экстренной связи с правоохранительными органами.

В парке «Сестрорецкий», который расположен на улице Мира, планируется установить две тревожные кнопки — на верхнем и нижнем уровнях благоустроенной территории.

Парк «Березовый» в Высоковске получит одну такую кнопку, которую разместят на центральной площади. Как сообщила директор муниципального автономного учреждения «Парковый комплекс г.о. Клин» Екатерина Крукович, меры приняты в соответствии с рекомендациями Росгвардии. Они направлены на повышение уровня защищенности граждан во время отдыха.

Монтаж оборудования запланирован на 3 октября 2025 года. После ввода системы в эксплуатацию любой посетитель, ощутивший угрозу личной безопасности, сможет немедленно вызвать наряд полиции, активировав соответствующий сигнал.

Ранее во всех зонах отдыха муниципального округа уже были установлены камеры видеонаблюдения, которые интегрированы в региональную систему «Безопасный регион».