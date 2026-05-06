В Сочи простились с участницей команды КВН «Утомленные солнцем» Еленой Рыбалко

В Сочи 1 мая произошла трагедия, которая повергла в шок всех, кто знал и любил Елену Рыбалко. Участница знаменитой команды КВН «Утомленные солнцем», талантливая актриса и педагог, переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил автомобиль. Спасти 53-летнюю женщину не удалось.

Как пишет Teleprogramma.org, прощание с Еленой прошло не в ритуальном зале, а в ее собственном доме, где она жила вместе с детьми. Собрались только самые близкие — родные, соседи, давние друзья. Никаких официальных выступлений, никаких журналистов — только тихая скорбь и слезы. Похороны состоялись на Верхне-Высоком кладбище Сочи.

В Международном движении КВН уже выступили с заявлением, назвав уход Рыбалко невосполнимой утратой. Капитан «Утомленных солнцем» Михаил Галустян накануне признался, что лучшие номера команды придумывались именно с Еленой.

Рыбалко работала в районном доме культуры и учила детей актерскому мастерству. У нее осталось трое детей — сыновья и дочка.

