Фигуристка Муравьева снова сменила тренера

Фигуристка Муравьева покинула группу Мишина: год назад она ушла от Плющенко
Одна из сильнейших фигуристок России 19-летняя Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, инициатива расставания исходила от специалиста.
Год назад Софья Муравьева ушла из академии «Ангелы Плющенко», где тренировалась пять лет. Пока неизвестно, где фигуристка дальше продолжит карьеру.
Софья Муравьева стала серебряным призером чемпионата России в декабре 2023 года. Тогда она уступила будущей участнице Олимпийских игр Аделии Петросян и опередила Камилу Валиеву. Также фигуристка становилась призером этапов Гран-при России.