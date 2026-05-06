Фигуристка Муравьева снова сменила тренера

По данным источника, инициатива расставания исходила от специалиста.

Год назад Софья Муравьева ушла из академии «Ангелы Плющенко», где тренировалась пять лет. Пока неизвестно, где фигуристка дальше продолжит карьеру.

Софья Муравьева стала серебряным призером чемпионата России в декабре 2023 года. Тогда она уступила будущей участнице Олимпийских игр Аделии Петросян и опередила Камилу Валиеву. Также фигуристка становилась призером этапов Гран-при России.