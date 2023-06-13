В двух украинских регионах прошедшей ночью прогремели взрывы

Несколько украинских изданий сообщили, что воздушная тревога была объявлена на территории Харьковской области в 02.16. Минутой ранее в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны, а сигналы воздушной тревоги в ней раздались за десятки минут до этого, еще в 01.42. Взрывы были слышны на территории самого Днепра.

«В ночь на 13 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре», - сообщил украинский телеканал ТСН.

Российская армия начала наносить активные удары по украинской территории с 10 октября, всего через несколько дней после теракта на Крымском мосту. Налету подвергаются объекты энергетической инфраструктуры, предприятия оборонной промышленности, командные пункты и так далее.